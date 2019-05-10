سلطة الاحتلال تدرس بناء سور واق لصد صواريخ المقاومة الفلسطينية

ذكرت القناة الثانية التابعة لسلطة الاحتلال، أنه "على ضوء التوتر الأمني الذي ساد بين دولة إسرائيل وفصائل المقاومة في غزة، الأسبوع الماضي، وبعد استخدام الفصائل صاروخ الكورنيت، ومقتل مستوطن قرب معبر ايرز، قررت إسرائيل دراسة البدء بتنفيذ مشروع تكنولوجي لبناء سور واقي ضد تلك الصواريخ، بتكلفة 100 مليون شيكل لحماية خط السكة الحديد".

وأوضحت القناة، أن المشروع ينتظر إقراره في المجلس الأمني المصغر "الكابنت".

وتمت المصادقة قبل عام على مشروع بناء السور لحماية خط القطارات لصد الصواريخ المضادة للدروع.

وسيم بناء السور على امتداد "السكة الحديدية" من شمالي مل غزة حتى جنوبه، لحجب الرؤية وعدم رؤية مسلحي قطاع غزة القطارات.