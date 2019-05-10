قُتل مسلح واحد إثر اندلاع اشتباكات مع قوات الأمن الهندية، اليوم الجمعة، في مقاطعة "شوبيان" بالشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان، حسبما نقلت قناة "إنديا تي في" الهندية.

وقالت الشرطة الهندية إنه تم العثور على أسلحة وذخيرة بحوزة المسلح القتيل، مشيرة إلى أنه جاري التحقيق للتوصل إلى هوية المسلح، ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".