انتهت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "لمس أكتاف" للفنان ياسر جلال، بإنقاذ "أدهم" لابن صديقه "علي" وعاد به إلى والده "أشرف"، الذي يجسد دوره المصارع كرم جابر، وتستكمل الأحداث في الحلقة الرابعة بمصالحة "أدهم" و"أشرف".

وتتصاعد الأحداث بعدما تم توريط أدهم في قضية قتل، التي كانت مدبرة لتوريط "حمزة" لكنه استطاع الهرب، وتم توريط أدهم فيها، رغم تصوير "حمزة" بكاميرا الموبايل.

وانتهت الأحداث بعد ذلك بوقوع مشاجرة بين أدهم وبعض الأشخاص، بسبب عدم سداده لبعض الديون المستحقة عليهم، وحينما حاول صديقه "أشرف" التدخل لفض المشاجرة تم اختطافه.

والمسلسل من بطولة الفنان ياسر جلال، وفتحي عبد الوهاب، وكرم جابر، وهبة عبد الغني، وكارولين خليل، ومن تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى.