تحذير من الاستخدام السيئ لدواء أعصاب.. يؤدي للوفاة

حذر مركز السموم التابع إلى كلية الطب جامعة الإسكندرية، اليوم، من الاستخدام السيئ لـ"بريجابالين" وهو الدواء المستخدم لعلاج تخفيف آلام الأعصاب، حيث إنه من الممكن أن يؤدي إلى الوفاة.

وقالت الدكتورة مها غانم المشرف على مركز السموم، لـ"الوطن"، إنه يحدث مضاعفات سلبية نتيجة الاستخدام السيئ للدواء بشكل متزايد، بالإضافة إلى أنه من الممكن أن يؤدي إلى الوفاة لو توقف عن استخدامه فجأة، كما أنه يستخدم في بعض محاولات الانتحار، حيث تشكل نسب التسمم بتناول المهدئات والمسكنات نحو 11.3% من إجمالي 10 آلاف حالة يترددون إلى المركز سنويًا.

وأضافت غانم، أنه يجب على الأطباء معرفة أن 60% من المرضى الذين يتناولون الدواء بإفراط يصابون بنوبات تشنجية على أن 20% منهم يحتجزون بوحدة العناية المركزة.

وشددت على أنه يجب استشارة الطبيب عند تناول جرعات الدواء، حيث يستخدم في علاج تخفيف آلام الأعصاب إذا كانت الإصابة بمرض السكري، أو التي تحدث بعد إصابة الحبل الشوكي، وعلاج الألم العضلي الليفي، كما يستخدم علاج أنواع معينة من التشنجات لدى البالغين والأطفال من عمر 4 سنوات وما يزيد.