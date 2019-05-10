شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل "كلبش 3"، وقوع انفجار في مقر شركة الأمن التي يمتلكها سليم الأنصاري "أمير كراره"، واسمها "الذئب العجوز"، لذلك يهرول إلى اللواء جلال خطاب "أحمد عبد العزيز"، للتحقيق بالواقعة، الذي توقع أن الحادث متعمدا لقتل الأنصاري.

وبالتزامن مع ذلك، يستمر الأنصاري في إجراء مقابلات للتوظيف بالشركة، حيث يقبل فريق منهم، أبرزهم، يسرا اللوزي و أحمد العوضي، بينما يخبره أكرم صفوان "هشام سليم" عن خطته الأولى بالشركة التي يهدف منها جمع معلومات عن أهم رجال الدولة الذين سيعملون مستقبلا مع سليم، وسط تخوفات لديه من طبيعة ذلك الأمر.

وتنتهي الحلقة بلقاء سري بين سليم الأنصاري، واللواء جلال خطاب، وسط أجواء من التشويق حول ما سيخبرون بعضهم به.