استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و9 سفن بضائع عامة بينما غادر سفينتا حاويات و6 سفن بضائع عامة.

وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة، بالإضافة إلى 17 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2626 طن قمح في حين غادر عدد 53 سيارة نقل محملة بـ 2730 طن قمح وبذلك وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 166152.

بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 40871 طنا، وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 13700 طن ملح و1464 طن ألواح جبس و100 طن يوريا و1600 طن علف و950 طن رمل.