أحمد سعد: تامر حسني مش "نجم الجيل".. وبهاء سلطان مطربي المفضل

تحدث الفنان أحمد سعد عن فارق السن بينه وبين الفنانة سمية الخشاب، قائلًا: "الرسول (صلى الله عليه وسلم)، كان متجوز السيدة خديجة، وفارق السن بينهم كبير، وإحنا بنتقدي بيه، ومكنتش أعرف أنها أكبر مني ولما عرفت مكانش عندي مشاكل، وجزء من أهلي كان موافق على جوازي منها والجزء التاني لأ".

وكشف سعد، خلال استضافته في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس"، مع الإعلامية بسمة وهبة، اليوم الجمعة، عن رأيه في بعض المطربين، قائلًا: "أنا بحب تامر حسني، بس قولت محدش ينفع يتقال عليه نجم الجيل، حماقي بيعمل مزيكا تجنن وتامر عاشور وشيرين كلهم جيله، ومينفعش يتقال أنه أحسن من دول، ومستحيل يكون الجمهور اللي سماه، لأن الجمهور مش بيحب واحد بس"، "مش عارف هو نجم الجيل إزاي وأنا موجود، هو راجل ناجح جدا في أفلامه، ولكن في المزيكا لأ".

وعلق على لقب "الهضبة" للفنان عمرو دياب: "مفيهاش مشكلة، لأنه مقالش هضبة الجيل"، كاشفا أن المطرب المفضل له الفنان بهاء سلطان.

وشدد أحمد سعد على أنه لا يقبل غناء أغنية للفنان تامر حسني على الهواء.