تقليم الأشجار على طريق خمسة في فارسكور

قلّمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، برئاسة اللواء مهندس هشام رفعت، الأشجار، التي تسبب خطورة على المارة على طريق خمسة، بداية من طريق كفر أبو عظمة حتى كوبري الرصاصي.