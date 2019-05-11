وكيل "تعليم المنوفية" يستبعد رئيس لجنة إعدادي بإدارة السادات

قرر مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، اليوم السبت، استبعاد رئيس لجنة عدنان مدني بادارة السادات التعليمية، واتخاذ الإجراءت اللازمة لانتظام اللجنة.

جاء ذلك أثناء تفقد وكيل الوزارة لجان امتحانات الشهاده الإعدادية، حيث لاحظ عدم انتظام اللجنة وعدم الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة لسير اللجنة الامتحانية.

يذكر أن عدد الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات في الشهادة الإعدادية 64 ألفا و976 طالبا وطالبة موزعين على 379 لجنة على مستوى المحافظة، وأكد شاهين على وجود غرفة عمليات مركزية بمديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية على مستوى نطاق المحافظة لتلقي أي شكاوى.

كما أكد شاهين، على التنسيق مع مديرية الأمن لتوفير الأجواء الأمنية اللازمة لتسهيل أداء الطلاب لامتحاناتهم وكذا توفير الحراسة اللازمة للكنترولات وأوراق الأسئلة والإجابة ، مؤكدا علي الإلتزام بمواصفات الأسئلة في ورقة الإمتحانات وفق الضوابط والشروط الموضوعة من قبل وزارة التربية والتعليم