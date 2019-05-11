أنهى حادث مأساوي على طريق السيل (الطائف – مكة المكرمة) في المملكة العربية السعودية، حياة مواطنة وابنها، فيما أصيب 5 آخرون من أفراد أسرتها.

وبحسب صحيفة "سبق" المحلية، فإن مركبة أسرة سعودية من نوع "دينا"، داخلها رب الأسرة وزوجته و5 من الأطفال، كانت قادمة من مكة المكرمة باتجاه الطائف عبر طريق السيل، وأثناء سيرها ارتطمت المركبة بشاحنة من الخلف، ما أسفر عن وفاة الأم وأحد أبنائها، وأصيب الأب والأطفال الأربعة الباقون.

وذكر المتحدث باسم الهلال الأحمر، أنه عند وصول الفرق للموقع، اتضح وجود 7 حالات إسعافية من عائلة واحدة، اثنتان منها فارقتا الحياة.