اعتذرت قناة "القاهرة والناس" في بيان رسمي لها عن الإساء التي حدثت لأهالي المحافظة، وعما بدر من إساءة لهم خلال "نشرة أخبار الفراخ"، مؤكدة أنه برنامج فكاهي لا يمت للواقع بصلة.

وقال نص البيان: "تود إدارة "القاهرة والناس" تأكيد احترامها الكامل وتقديرها الشديد لمحافظة الإسماعيلية ذات التاريخ الوطني الناصع، ولمحافظ الإسماعيلية المحترم، ولأهالي هذه المحافظة التي سطرت أروع الملاحم في تاريخنا الوطني.

وتعتذر "القاهرة والناس" عن أي إساءة غير مقصودة وردت في "نشرة أخبار الفراخ" وهو برنامج معروف بطابعه الفكاهي العام.

وتؤكد إدارة القناة أنه تم الاستغناء على الفور عن الشخص الذي كتب الفقرة التي أثارت هذا الجدل، كما تم الاستغناء عن المشرف المباشر عليه، علمًا بأنه جرى التأكد من عدم تعمد أي منهما الإساءة إلى الإسماعيلية محافظة ومحافظًا وشعبًا بأي حال من الأحوال.

وجددت القناة في بيانها التأكيد على أن محافظة الإسماعيلية ستظل في القلب، كجزء عالٍ وعزيز من مصرنا الحبيبة.

يذكر أن "نشرة أخبار الفراخ" أساءت لمحافظ الإسماعلية الدكتور حمدي عثمان وسكرتير المحافظة عبد الله الزغبي، بجانب ذكر اسم السيدة ماجدة النويشي مقررة المجلس القومي للمرأة بالإسماعلية، وذلك عن طريق قراءة خبر بشأن حقوق المرأة في المحافظة والسخرية منه.

وتقدمت محافظة الإسماعيلية ببلاغ رسمي وشكوى ضد فضائية "القاهرة والناس" إلى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومحاسبة القائمين على تلك القناة ومحاسبة المسؤول عن الإساءة البالغة في حق المحافظة، ومحافظها، وذلك ردًا على ما نشرته تلك القناة في برنامجها الساخر، حيث تناولت تلك النشرة المزعومة بث أخبار مسيئة ومغلوطة وغير حقيقية عن الإسماعيلية وعن محافظها ذكرا بالاسم "اسم المحافظ والسكرتير العام للمحافظة ومقررة المجلس القومي للمرأة بالمحافظة".