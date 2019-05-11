قررت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثانية عشرة، برئاسة المستشار صفوت محمد هندى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين هاني فاروق قنديل، وأمير المطيعي وسكرتارية همام علي، اليوم، إحالة أوراق المتهم بقتل شقيقته خريجة كلية الآثار، بسبب الميراث لفضيلة مفتى الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، كما حددت هيئة المحكمة جلسة 9 / 7/ 2019 للنطق بالحكم.

تعود أحداث الواقعة حينما تلقى مدير أمن البحيرة السابق، إخطارًا من العميد حازم عزت رئيس فرع البحث الجنائى، بتلقى بلاغ من أهالي قرية 11/3 بوجود جريمة قتل بدائرة المركز، وبالفحص تبين قيام (عماد م. ع. ش.- جزار) بطعن شقيقته "إيمان" حاصلة على ليسانس آثار ومتزوجة بمدينة الإسكندرية، بسبب خلافات بينهما على الميراث.

تمكن ضباط مباحث مركز كفر الدوار من ضبط المتهم، وحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.