بدأ منذ قليل عزاء الفنانة الراحلة محسنة توفيق، في مسجد عمر مكرم، بميدان التحرير.

وكانت أسرة الفنانة الراحلة أعلنت عن موعد العزاء، بعد وفاتها الثلاثاء الماضي، بعد معاناة مع المرض، عن عمر ناهز 79 عامًا.