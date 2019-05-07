شيع، منذ قليل، جثمان الفنانة الراحلة محسنة توفيق من مسجد السيدة نفيسة، واقتصر الحضور من نجوم الفن على أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية والفنانة سلوى محمد علي، كما حضر الدكتور ممدوح حمزة.

ومن المقرر أن تدفن الفنانة بمقابر العائلة بطريق صلاح سالم.

وتوفيت الفنانة محسنة توفيق، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، عن عمر يناهز 79 عاما.

وكان آخر ظهور للفنانة ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان أسوان السينمائي، الذي يترأسه السيناريست محمد عبدالخالق، وتألقت توفيق في العديد من الأعمال الفنية، أبرزها دراميا "ليالي الحلمية"، وسينمائيا "إسكندرية ليه، العصفور، والوداع يا بونابرت".