انتحر عامل بشنق نفسه داخل حجرة نومه أثناء انطلاق مدفع الإفطار، اليوم، في قليوب بمحافظة القليوبية، وكتب رسالة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" طالب الجميع فيها بأن يدعوا له بالرحمة والمغفرة.

تلقى العميد هيثم حجاح، مأمور مركز قليوب، بلاغا بقيام شاب في العقد الثالث من العمر بشنق نفسه بحجرة نومه في منزله بقليوب، وتم إخطار اللواء رضا طبلية مدير الأمن، فانتقل اللواء هشام سليم مدير المباحث والعميد يحيى راضي رئيس مباحث المديرية، وتبين أن المتوفى يدعى (م. م.- 27 سنة- جثة هامدة)، إثر قيامه بشنق نفسه بملاءة سرير في سقف حجرة نومه.

توصلت تحريات المقدم أحمد عبدالمنعم رئيس مباحث مركز قليوب، إلى أن المتوفى ترك عمله منذ فترة، وفشل في الحصول على عمل آخر، وأنه كان يحب فتاة ولم يستطع التقدم لخطبتها، فأصيب بحالة نفسية سيئة، فقرر التخلص من حياته، فاستغل خروج والدته لتناول الإفطار عند شقيقته في منطقة بهتيم بشبرا الخيمة، وكتب بوست عبر صفحته بـ"فيس بوك": "أنا مخنوق وسامحوني أرجوكم ادعو لي.. ثم قام بشنق نفسه"، وعندما قرأ زوج شقيقته "البوست" أسرع إلى المنزل فوجده فارق الحياة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتم نقل الجثة إلى مستشفى قليوب العام.