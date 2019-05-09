انتحرت طالبة بالصف الثاني الثانوي بمحافظة البحيرة، بعد تناولها قرص من حبوب حفظ الغلال القاتلة، لمرورها بضغوط نفسية عقب أدائها امتحان مادة الجغرافيا وعدم الحل في الامتحان والخوف من الروسب.

وكان اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارَا من اللواء محمد أنور هندي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بوصول مستشفى الدلنجات المركزى، طالبة تدعي" ندي.م.ح" بالصف الثاني الثانوي ومقيمة ببندر الدلنجات، مصابة بحالة تسمم فسفوري نتيجة تناول مادة سامة غير معلومة، وتم تحويلها لمركز السموم بمستشفى إيتاي البارود لتلقي العلاج اللازم، ولكنها توفيت متأثرة بإصابتها بالتسمم.

وتبين من تحريات ضباط المباحث، برئاسة الرائد إسلام قطب، رئيس المباحث، تناولها قرص من حبوب حفظ الغلال، عقب الخروج من أداء الامتحان في مادة الجغرافيا، لعدم تمكنها من الحل في الإمتحان بالفصل الدراسي الثاني.

وبسؤال والدها "م.ح"، أفاد بأن نجلته تناولت قرص من حبوب حفظ الغلال بسبب عدم قيامها بالحل في امتحان مادة الجغرافيا، وتعرضت لضغط نفسي بسبب الامتحانات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة قررت تشريح الجثة بمعرفة الطب الشرعي، والتصريح لأهلية المتوفية بدفن الجثمان عقب ورود صورة من التقرير المبدئي لسبب الوفاة.