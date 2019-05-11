أعلنت شركة "أورانج مصر"، عبر موقعها الرسمي عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة، وجاءت على النحو التالي:
Integration Solutions Consultant
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:
- الحصول على البكالوريوس في الاتصالات أو ما يعادلها.
- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثا وكتابة).
والتقديم للوظيفة من هنــا بعد إنشاء حساب على موقع الشركة، علمًا بأنّ التقديم ينتهي في 7 أغسطس 2019.
Sr. Supervisor, IOS Developer
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:
- درجة البكالوريوس في الهندسة أو علوم الكمبيوتر.
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات.
- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثا وكتابة).
والتقديم للوظيفة من هنــا بعد إنشاء حساب على موقع الشركة، علمًا بأنّ التقديم ينتهي في 7 يونيو 2019.
Cloud Technical Lead
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:
- خبرة لا تقل عن 8 سنوات.
- إجادة اللغة الإنجليزية.
والتقديم للوظيفة من هنــا بعد إنشاء حساب على موقع الشركة، علمًا بأنّ التقديم ينتهي في 4 أغسطس 2019.
VET - Cisco Telepresence Expert
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:
- الحصول على درجة البكالوريوس في هندسة الاتصالات.
- إجادة اللغة الإنجليزية.
- خبرة لا تقل عن سنتين.
والتقديم للوظيفة من هنــا بعد إنشاء حساب على موقع الشركة، علمًا بأنّ التقديم ينتهي في 4 أغسطس 2019.