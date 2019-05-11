أعلنت شركة "أورانج مصر"، عبر موقعها الرسمي عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة، وجاءت على النحو التالي:

Integration Solutions Consultant

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:

- الحصول على البكالوريوس في الاتصالات أو ما يعادلها.

- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثا وكتابة).

والتقديم للوظيفة من هنــا بعد إنشاء حساب على موقع الشركة، علمًا بأنّ التقديم ينتهي في 7 أغسطس 2019.

Sr. Supervisor, IOS Developer

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:

- درجة البكالوريوس في الهندسة أو علوم الكمبيوتر.

- خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثا وكتابة).

والتقديم للوظيفة من هنــا بعد إنشاء حساب على موقع الشركة، علمًا بأنّ التقديم ينتهي في 7 يونيو 2019.

Cloud Technical Lead

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:

- خبرة لا تقل عن 8 سنوات.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

والتقديم للوظيفة من هنــا بعد إنشاء حساب على موقع الشركة، علمًا بأنّ التقديم ينتهي في 4 أغسطس 2019.

VET - Cisco Telepresence Expert

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:

- الحصول على درجة البكالوريوس في هندسة الاتصالات.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- خبرة لا تقل عن سنتين.

والتقديم للوظيفة من هنــا بعد إنشاء حساب على موقع الشركة، علمًا بأنّ التقديم ينتهي في 4 أغسطس 2019.