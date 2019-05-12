اندلع حريق مساء أمس في منزل و٤ أحواش ماشية بقرية كوم بدار مركز المنشاه بسوهاج بسبب ماس كهربائي وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده ولم ينتج عن الواقعة ثمة إصابات بشرية.

تلقي اللواء هشام الشافعى، مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور مركز شرطة المنشاه بنشوب حريق بقرية كوم بدار دائرة المركز، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء كما انتقل ضباط المباحث الجنائية، وتم إخماد الحريق وتبين من الفحص نشوب حريق بمنزل ملك "ناصر. ع"، 50 عاما عامل، وامتدت النيران لـ 4 أحواش للماشية.

نتج عن الواقعة نفوق أعداد من الطيور والماشية واحتراق كميات من الغلا والبوص وأفلاق النخيل ولم ينتج عن الواقعة ثمة إصابات بأحد، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.