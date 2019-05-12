قال المبعوث الأمريكي الخاص بشأن الشرق الأوسط جيسون جرينبلات، إن خطة السلام الأمريكية، المعروفة إعلاميا باسم (صفقة القرن) تتعامل مع جميع القضايا الجوهرية وتشمل الجوانب الاقتصادية والسياسية.

وأضاف جرينبلات، في مقابلة حصرية أجرتها معه شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن القيادة الفلسطينية تسعى إلى وأد خطة السلام المعروفة بصفقة القرن حتى قبل الكشف عنها.

وحث جرينبلات حكومة رام الله على الانتظار حتى ترى تفاصيل خطة السلام، مشيرا إلى أن الخطة قد تقدم للفلسطينيين شيئا يثير حماسهم ويغير موقفهم الحالي، عليهم أن يتحلوا بالصبر وينتظروا حتى إعلان الخطة.

وأضاف جرينبلات، "إن القول بأن صفقة القرن هي خطة إقتصادية فقط هو قول يجافي الصواب، فهي خطة اقتصادية وسياسية أيضا، وهناك شوط طويل يتعين على الأطراف المعنية قطعه قبيل التوقيع النهائي على صفقة القرن، وإن مسألة التفاوض متروكة للأطراف المعنيين أنفسهم".

وتابع، "إن هناك شيئا واحدا لن تقدم الولايات المتحدة عليه وهو المساومة على أمن اسرائيل". وأكد جرينبلات أنه لا يؤمن بأسلوب المقاطعة، ولكنه يؤمن بأسلوب المشاركة، مشيرا إلى أن صفقة القرن لن تعلن إلا بعد انتهاء شهر رمضان وتشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل والاحتفال بعيد "شافوعوت" اليهودي في العاشر من شهر يونيو المقبل.

وأضاف "إن رفض القيادة الفلسطينية لصفقة القرن دون الإطلاع عليها أمر محبط بالنسبة للمواطن الفلسطيني العادي، وعلى الرغم من الأصداء السلبية الصادرة عن القيادة الفلسطينية، فأنا يراودني الأمل في مشاركة السلطة الوطنية الفلسطينية بطريقة إيجابية واحترافية، الأمر الذي من شأنه أن يجعلنا نعبر خطة النهاية".

وتابع: "إن اختيار القيادة الفلسطينية الاستمرار في طريق الرفض يمثل خيارهم بالطبع، ولكنه سيكون في النهاية على حساب الفلسطينيين".

وكان جرينبلات، قد أعلن أمام مجلس الأمن الدولي أمس، أن صفقة القرن سوف تعلن قريبا وأن الولايات المتحدة ستواصل في الوقت الراهن العمل على كشف الحقائق حتى لو قوبل ذلك بعدم الترحيب.

وتابع: صفقة القرن تناولت جميع القضايا الجوهرية ووضعت حلولا لكل نقطة منها وسوف يرى الجميع صغارا كانوا أو كبارا نتائج كل نقطة سواء كانت جيدة أو سيئة.