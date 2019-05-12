قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن مرض الضغط ليس له أي أعراض وهذه تُعد "كارثة"، مشيدًا في الوقت ذاته بحملة "100 مليون صحة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية.

وأضاف "موافي"، خلال تقديمه برنامج "زدني علما"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، "100 مليون صحة طلعت لنا مرضى كثير جدًا عندهم سكر وضغط ومكنوش يعرفوا، ناس تقول إني قولت إن قياس الضغط مرة واحدة ليس دقيق، طب ماشي صح الكلام، بس بيدلك إن فيه مرض".

وتابع، "اللي في حملة 100 مليون صحة تقولك مثلا تابع عن دكتور سكر أو ضغط تأكد من النسبة مش بتديله علاج على طول".