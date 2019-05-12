"قمر هادي" في الحلقة الخامسة.. إجهاض "ولاء"

تبدأ الحلقة الخامسة من مسلسل "قمر هادي" بدخول هادي والذي يؤدي دوره هاني سلامة، الغرفة عند فيروز ابنته وقد قتلت الكلب وتبكي، وتدخل مريم أمها وسلمى التي تؤدي دورها داليا مصطفى لتهدأة الطفلة ويسألها هاني سلامة عن سبب قتله فتخبره "فجأة لاقيته مش بيرد عليا"، وتشتكي من عدم وجود أصحاب لها وتقول إنها حاولت إراحته، ويظل معها حتى يناموا.

ويعود هادي لتذكر ما قبل الحادث فيتذكر ولاء ابنة عمه وقد ذهبت إليه في معرض السيارات الخاص به لتخبره أنها "حامل"، فيأخذها إلى الطبيب لتجهض الجنين وهو الأمر الذي تسبب في عدم ذهابها لعيد ميلاد فيروز، لكن فيروز تذهب لتسأل أخاها مروان عن تفاصيل عيد الميلاد فيقول لا شيء، ويلمح لأن هادي لم يفارق مريم طوال الحفل، وبعدها يذهب مروان لغرفة ولاء ويطلب منها مشاركة في شيء "يكسبوا من وراه دهب".

ويذهب هادي لسلمى التي تؤدي دورها داليا مصطفى وهو يحدثها عن مريم ويحاول يعرف منها الحقيقة ويذكر هادي الموقف الذي خلص فيه أخاها من السجن ويقول هل تتذكر حين شكرتي ماذا قلت "مكنتش متخيل إنك بتعزني كدا وقولت أنا بعمل كدا عشان أنا بحب مريم وسلمى أقرب واحدة لمريم"، ويحاول ولكن لا فائدة لا أحد يعطى له معلومة فيتركهم ويذهب؟، وتظهر مشكلة قديمة أخرى تخص أخت رامز صديق هادي وهي ميرال التي ترغب في التمثيل ورامز يرفض "عشان ميصحش"، لتنتهي الحلقة بذهاب هادي للمقابر ليجد إمام المسجد الذي صلى في جنازة ابنته وبمواجهته أنكر أول الأمر ثم هرب فجرى وراءه هادي قائلا: إيه خلاك تعمل كدا، فرد عليه هقولك كل حاجة بس سبني.