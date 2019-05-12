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رمضان صبحى يرحب بالبقاء في الأهلي

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شكاوى من صعوبة أسئلة الهندسة في القليوبية

شكاوى من صعوبة أسئلة الهندسة في القليوبية

في نهار رمضان.. طالب يذبح "أمه" بسبب خلافات في الهرم

في نهار رمضان.. طالب يذبح "أمه" بسبب خلافات في الهرم

توريد 53 ألف طن قمح لصوامع القليوبية منذ انطلاق الموسم

توريد 53 ألف طن قمح لصوامع القليوبية منذ انطلاق الموسم

تشكيل لجنة لفحص الورقة الامتحانية لمادة الجبر 3 إعدادي بالوادي الجديد

تشكيل لجنة لفحص الورقة الامتحانية لمادة الجبر 3 إعدادي بالوادي الجديد

رئيس بنك مصر: استصدار 160 ألف بطاقة "ميزة" لعملاء منذ إطلاقها

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