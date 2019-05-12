تفقد محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اليوم، سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2018 / 2019، في مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية، والتي انطلقت أمس السبت وتستمر حتى الخميس.

وتفقد وكيل الوزارة، لجان مدرسة الأبعادية الإعدادية المشتركة بإدارة مركز دمنهور التعليمية، والتي تضم 13 لجنة بالإضافة للجنة خاصة يؤدي بها 256 طالبا وطالبة الامتحانات، وتابع محاضر فتح أوراق الأسئلة والإجابة والسجلات، موجها بسرعة إزالة ورفع المقاعد والتخت الموجودة بالممرات أمام بعض اللجان.

وأكد وكيل الوزارة، تنفيذ كافة تعليمات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بالالتزام بالقواعد المنظمة لسير الامتحانات ومواجهة الغش وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والتعاون والتنسيق بين التربية والتعليم ومديرية الأمن والصحة والوحدات المحلية لتأمين الامتحانات، وتكثيف أعمال النظافة ومنع الباعة الجائلين حول المدارس بالإضافة لتوفير حجرة إسعافات أولية بكل لجنة يتوافر بها طبيب أو ممرضة.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للتعامل مع أي مشكلة تطرأ وحلها فورا، موجهًا بتكثيف الزيارات الميدانية والجولات التفقدية لمتابعة سير الامتحانات والتأكد من مدى الالتزام بكافة اللوائح والتعليمات المنظمة لها وحل المشاكل.