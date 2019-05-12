تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بمدرسة السادات الإعدادية بنين للاطمئنان على سير الامتحانات والتأكد من توفير كافة الأجواء المناسبة ليقوم الطلاب بآداء الامتحانات بالشكل الأمثل.

شدد المحافظ، على ضرورة تواجد طبيب أو زائرة صحية لتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ وتوفير سبل الراحة للطلاب والتصدي لظاهرة الغش بكافة أنواعه.

كما تفقد محافظ الشرقية، المطبعة السرية لمديرية التربية والتعليم المسؤولة عن طبع امتحانات الشهادة الإعدادية وامتحانات الصف الأول الثانوي العام بنظامه الجديد للتأكد من اتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر لعدم تسرب الأسئلة.

ومن جهته أوضح رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018 / 2019 بلغ (118981) طالبا وطالبة موزعين على 664 لجنة امتحانية في 20 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة.