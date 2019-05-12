تفقد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم، عددا من لجان امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الإعدادية بمدينة المنيا، حيث يؤدي الاختبارات 107171 طالبا وطالبة، داخل 486 لجنة بالإدارات التعليمية التسع على مستوى المحافظة.

رافق المحافظ، خلال جولته محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم، حيث تفقد المحافظ لجان الاختبارات بكل من مدرسة المنيا الإعدادية الحديثة للبنات ومدرسة الشهيد محمد جمال ابوحليقة الإعدادية.

اطمأن المحافظ على مدى توفير الأجواء المناسبة للتلاميذ داخل اللجان ووضوح الأسئلة ومدى تناسبها مع الطالب المتوسط.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم، بالمتابعة المستمرة لسير الامتحانات، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وبالتنسيق مع الإدارات التعليمية التسع لمتابعة سير الامتحانات بكافة المدارس، والإبلاغ عن أية شكاوى للتعامل معها فورا.