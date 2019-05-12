نشر منذ قليل، الفنان محمد إمام، بشكل تشويقي صورة له من مسلسل "هوجان" على موقع تغريدات الصور "إنستجرام"، معلقًا عليها بقوله "الحلقات اللي جاية مولعة".

ووجه إمام سؤالا لمتابعيه لمعرفة رأيهم في مسلسله، قائلًا: "إيه رأيكم في مسلسل هوجان بعد أول اسبوع من رمضان؟".

وتدور أحداث مسلسل "هوجان" حول شاب مُلقب من أهل منطقته الشعبية بـ "هوجان"، نظرًا لكونه من ذوي القدرات الخارقة، حيث نراه يسحب سيارات بيده دون مساعدة أحد، كما يثني العملات المعدنية بأصابعه وفمه ويبرع في أكل الزجاج، الأمر الذي يجعله واحدا من صفوة المجتمع.

والمسلسل من بطولة محمد إمام وكرم محمود عبدالعزيز وأسماء أبو اليزيد وأحمد التهامي وعايدة ريا وصلاح عبدالله ورياض الخولي ومن تأليف محمد صلاح العزب واخراج شيرين عادل.