عاد فريق عمل مسلسل "مملكة الغجر" لاستكمال تصوير باقي مشاهد العمل، بعد حصولهم على إجازة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، في أحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر.

وقالت مصادر مطلعة، فضلت عدم ذكر أسمائها، لـ"الوطن"، إنه من المقرر أن ينتهي المخرج عبدالعزيز حشاد من تصوير أحداث المسلسل كاملة، خلال الأيام المقبلة، إذ يتبقى 3 أيام فقط يتم تصويرها في أماكن مختلفة لعدد من المشاهد الخارجية، ويواصل بعدها عملية المونتاج للحلقات المتبقية من المسلسل.

يذكر أن مسلسل "مملكة الغجر" يتناول حياة "الغجر" بشكل جديد، ويقدم للمرة الأولى علي مستوى الحوار والصورة والملابس والديكور، وهو من تأليف الكاتب محمد الغيطي، وإخراج عبدالعزيز حشاد، وإنتاج شركة الذهب للانتاج الفني بالتعاون مع نقابة المهن السينمائية، ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين منهم: فيفي عبده وحورية فرغلى، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطي، وعزة مجاهد.