تدور أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "مملكة الغجر"، الذي يعرض على قناة MBC مصر، حول تصاعد أحداث لكل من "ياسمينا" التي تجسدها الفنانة حورية فرغلي، ورجل الأعمال "النوري"، الذي يلعبه الممثل سامح الصريطي.

وفشلت "ياسمينا" في التنكر بشخصية ممرضة باسم "سوسن"، لخداع الشرطة، حيث أُلقي القبض عليها بتهمة سرقة محل الذهب، بالإضافة إلى إدانتها بانتحال صفة ضابط.

وتفاجأ رجل الأعمال "النوري" بطلب شركة التأمين في لندن بمعرفة السبب الحقيقي لوفاة الحصان "رهوان"، من خلال تشكيل لجنة لتشريح الخيل وكتابة تقرير جديد.

في نهاية الحلقة ازدادت الأحداث تشويقا، حيث خُطفا مدير البرامج بالشركة "رؤوف" وزميله "هيثم"، على يد "النوري"، لمعرفة المتسبب في كشف تزوير وفاة "رهوان".