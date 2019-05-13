السهام المارقة الحلقة 7: زوجة "عمار" أحد عناصر "المقاومة"

دارت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "السهام المارقة" حول عددا من الأحداث، حيث تحاول "مريم" الهروب من وسط الجماعة المتطرفة وتفشل في ذلك، وينجح "طلحة" في الإمساك بها، ويعاقب زوجاته بسبب مساعدتهم "مريم" في الهروب، ويأمر بعدم خروج "مريم" من المنزل نهائيا.

ينجح "حذيفة" في كسب ثقة "أبي" بشكل كبير، وينجح في أن يتقرب منه، ويكون صديقا له.

يتحدث "عمار" مع "حذيفة" عن فكرة جعله جاسوسا يوضع بين عناصر "المقاومة" لتستطيع الجماعة الوصول لهم والقبض عليهم، ويأمره بفعل ذلك، ويضع "حذيفة" بينهم في السجن بالفعل.

يظهر أن زوجة "عمار" أحد عناصر المقاومة، تحاول دائما التصنت عليه، ومحاولة معرفة الخطط التي تجهزها الجماعة، لتبلغ عناصر المقاومة بها.

تظهر زوجة "عمار" وسط عناصر المقاومة للتجهيز لعملية جديد، وتخبرهم بأن "عمار" يعين جواسيس للبحث عنهم، وتخبرهم بتوخي الحذر.