في الحلقة السادسة من قمر هادي.. ظهور شخصية جديدة و اختلاط في الذاكرة

بدأت الحلقة السادسة من مسلسل "قمر هادي" بطولة هاني سلامة بحديثه مع الرجل الذي أقام الصلاة في جنازة ابنته في الحلقة الأولى، فبعد أن أمسك به الحلقة السابقة، وعرف أنه ليس إماما إنما "يقلب رزقه في المقابر" وهناك رجل يدعى "سطوحي" هو من طلب منه الصلاة في ذلك اليوم مقابل 2000 جنيه ويأخذه لمكان "سطوحي" وبمجرد ظهوره يجري فيهرب الاثنان ويحاول "هادي" اللحاق بالإمام لكن تصدمه سيارة.

كما يظهر إدوارد، شقيق سلمى، وهو يأخذ أموالا من مروان أبو المكارم ابن عم هادي، لتظهر مريم التي تؤدي دورها يسرا اللوزي، وسلمى التي تؤدي دورها داليا مصطفى، ويتحدثان عن هادي لتأتي فيروز التي تخبرهم أنها لم تنم لأنها تفكر في بينجو "الكلب الذي قتلته الحلقة الماضية".

ويذهب رجاء الذي يؤدي دوره رشدي الشامي لمروان أبو المكارم ليهدده ويأمره بألا يعمل مع مجدي القرش، وبعدها يلتقي هادي عمه وابن عمه ليخبرهم أنهم سيفصلون أعمالهم.

يعود هادي لتذكر مواقف تجمعه بـ"مروان" في ديسكو وهو مع داليا مصطفى كزوجته ويتحدث مع داليا مصطفى على أنها مريم وهم متزوجين فهي ترغب في الحديث مع فيروز، وتحدث خناقة مع مروان أبو المكارم فيتدخل هادي للدفاع عن ابن عمه وهو ما يجعل عصام أخاه يوبخه صباحا، وخصوصا لوجود مريم معه حيث اشتكت مريم لعصام.

ويظهر هادي وهو يدخل إحدى الفيلات ليجد صورته في مرسم، لتظهر مريم حسن بعد أن ظهرت للمرة الأولى في نفس الحلقة في "كوافير" شهد أبو المكارم، لتقول له "أنا هنا عبد الجليل" ودي صورتك.