البرنسيسة بيسة| الحلقة الخامسة.. "سكسكة" تزور ورقة لتشارك في الميراث

بدأت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "البرنسيسة بيسة"، بسقوط "شويكار" والتي تجسد دورها بوسي، على الأرض بعد إصابتها بجلطة، عقب خلافها مع "بيسة"، حول إدارة المدرسة التي تديرها الأولى وتمتلك أرضها "بيسة".

ظهرت الجدة "سكسكة"، ضمن أحداث المسلسل التي زورت ورقة "قسيمة زواج"، لتثبت أنها شريكة "بيسة"، في ميراثها.

وهددت "سكسكة" بيسة، وأختها غير الشقيقة، سماح، بورقة أخرى مضروبة تثبت أنه باع لها الأرض قبل وفاته، وذلك إن لم ينصاعوا لأوامرها ويشاركوها في الميراث.

وتجسّد مي عز الدين، شخصيتين داخل أحداث المسلسل، الأولى فتاة شعبية، تعمل في مجال الأفراح، وترث مدرسة من عمها، الذي يعيش في إيطاليا.

ويقع في حب "بيسة" الفنان أمير المصري، ابن الفنانة بوسي، أما الشخصية الثانية، فهي الجدة التي تعيش معها، وبشكل كوميدي تفرض إتاوات على أهل المنطقة، وتفكر الأسرة في وضعها بدار مسنين. كما يظهر شخص يدّعى أنه ابن عمها وأحق بالميراث، لتدور بعض المفارقات الكوميدية.

يشارك في بطولة المسلسل، سوسن بدر، بوسي، حجاج عبدالعظيم، ومحمد أنور، وتأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم، وإخراج أكرم فريد.