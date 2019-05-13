أحداث ساخنة شهدتها الحلقة السابعة من مسلسل "ولد الغلابة" بطولة الفنان أحمد السقا، والذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، حيث حاول الفنان أحمد السقا، الذي يُجسد شخصية "عيسى"، تبرير سبب غيابة عن زفاف شقيقته الفنانة إنجي المقدم، والتي تقدم شخصية "صفية"، بعد أن رفض عيسى إخبارهم بأنه كان في قسم الشرطة بسبب وصل أمانه للفنان محمد ممدوح، والذي يُجسد شخصية ضاحي.

واضطر عيسى أن يجرح نفسه ويكسر نظارته، من أجل إيهامهم أنه تعرض لحادث ودخل المستشفى، ولذلك لم يتمكن من حضور حفل زفاف شقيقته، فيما توفت السيدة "ونيسة"، والدة عيسي في المستشفى، والتي تُجسد شخصيتها الفنانة صفاء الطوخي، بعد إصابتها بوعكة صحية شديدة الفترة الماضية، وذلك أثناء ذهاب عيسى لها ليخبرها بجمع مبلغ العملية التي ستجرى لها ولكنه يجدها متوفية.

وقف "عيسى"، أمام جثمان والدته واعترف لها أنه تاجر في المخدرات من أجل توفير "فلوس" العملية وضحى بمستقبله من أجل علاجها، ولكن "ما باليد حيله"، وذلك على نغمة أغنية بهاء سلطان "أكتر واحدة حبيتها"، وبعدها قام عيسى هو وأهل قريته بدفن والدته.

وفي مشهد آخر، أقنع ضاحي، شقيقة "عيسى" الفنانة ريم عيسى، وتجسد شخصية "قمر"، بزواجهما سريًا ، وبالفعل تزوج منها دون علم أهلها، وأخبرها أنه بعد أسبوع سيضع أخاها وعائلتها أمام الأمر الواقع، واعترفت "قمر" في نهاية الحلقة لعيسى بزواجها سريا من ضاحي.