مسلسل السهام المارقة| ملخص الحلقة الثامنة.. فشل خروج حذيفة من السجن

تدور أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "السهام المارقة" حول عدد كبير من الأحداث، وكان أبرزها محاولة "حذيفة" الخروج من السجن الذي وضعه فيه "عمار" للإيقاع بأحد الخونة ويفشل في ذلك.

وتحاول "أم أبي" التقرب أكثر من حذيفة، الذي يتجاهلها تماما، ويبتعد عنها مصطنعا أكثر من حجة.

تقوم المقاومة بحملة جديدة وترسم عبارات "لا للخوارج" داخل الأسواق، ويواصل "عمار" ملاحقتهم، ويفشل في إيجاد أحد منهم.

ويضحي أحد رجال المقاومة بنفسه، ويعرض نفسه للقتل، من أجل تهريب زوجة "عمار" بعدما كادت قوات الجماعة الإمساك بها.

يتحدث أحد عناصر المقاومة الموجودين بالسجن مع "حذيفة"، ويحاول الأخير الدفاع عنه وإخفاء سره عن "عمار"، والذي يفاجئه بأنه يعلم كل شيء ويسمع ما يدور بينهم داخل السجن.