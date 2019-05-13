صديق عضو الأهلي المتوفى داخل الملعب يروي لـ"الوطن" تفاصيل الواقعة

توفى المهندس صلاح على، أحد أعضاء الجمعية العمومية بالنادى الأهلي، أثناء لعبه كرة القدم، مساء الجمعة الماضية، مع مجموعة من أصدقائه بعد الإفطار بأحد الملاعب الفرعية بفرع النادي بالشيخ زايد.

ويقول المهندس كريم علي، صديق الراحل صلاح علي، وشاهد عيان على الواقعة، إنه بعد صلاة العشاء والتراويح في مسجد النادي، اجتمعت مجموعة الأصدقاء للعب كرة القدم في تقليد يتبعونه خلال شهر رمضان، حيث قام المهدس صلاح بالتحكيم في المباراة الأولى للدورة.

وأضاف علي لـ"الوطن": "بعد انتهاء المباراة الأولى لعب المهندس صلاح معنا مباراة وبعد مرور دقيقتين توقف في منتصف الملعب في اتجاه اليمين وعند تخطي مهاجم الفريق المنافس له لم يتحرك أو يقوم بأي رد فعل تجاهه، وفجأة سقط على أرض الملعب".

وتابع: "المهندس صلاح كان يبلغ 53 عاما وحاصل على درجة الدكتوراه، ولم يكن لديه أي مشكلات صحية بالعكس كان يواظب على ممارسة الرياضة بشكل منتظم، كان المتواجدون في الملعب نحو 20 فردا ضمنهم طبيبين حاولا عمل الإسعافات الأولية له لأنه كان يعاني بعد سقوطه من ضيق التنفس والتشنجات، وأبلغونا أنهم بحاجة ماسة لأنبوب أوكسجين، وأبلغنا إدارة النادي أننا نريد طبيب وسيارة إسعاف وبعد ربع ساعة وصل شخص يرتدي بالطو أبيض لم نكن نعرف إذا كان طبيبا أم لا، ولم يكن بحوزته سوى حقيبة تفتقر الأدوات الكافية لعلاج حالة مثل المهندس صلاح، ليأتي بعد ذلك طبيب كان متواجدا بالنادي بعد معرفته بالواقعة، وطلب لفتين شاش ولم نجد سوى واحدة في الحقيبة، ليحاول جاهدا عمل تنفس صناعي له".

واستطرد: "أردنا نقل المهندس صلاح إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكن لم نجد سوى عربة جولف كانت موجودة بالنادي، ونزلت للملعب بصعوبة بالغة، فالملاعب غير مجهزة لدخول سيارات داخلها، ولم يكن بالعربة أي تجهيزات أو حتى نقالة، لنقوم بتقطيع موكيت الملعب لحمل المهندس صلاح عليه وأمسك أحد الزملاء من جانب وأحد أفراد الأمن من جانب آخر، ونقلناه في سيارة صديق لنا حتى وصلت سيارة إسعاف لشارع النزهة واصطحبناه لمستشفى زايد التخصصي وحاول الأطباء معه لساعة ونصف بالصدمات الكهربية لكي يتنفس لكن دون جدوى، حتى فارق الحياة".

ويختتم المهندس كريم علي حديثه لـ"الوطن": "صلاة الجنازة والدفن كانتا في محافظة المنيا، ونحن كأعضاء بالنادي الأهلي غير راضين بالمرة لما حدث في هذه الواقعة، ومن المفترض أن تتواجد سيارة إسعاف بالنادي وتوفير طاقم طبي وطواريء للرياضيين وللأعضاء الذين منهم متقدمين في السن، وسوف نصعد الأمر لمجلس إدارة النادي".