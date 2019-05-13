التحقيقات: المتهم بقتل "قس شبرا" فشل في العثور على ابنته المتغيبه من 2015

كشفت تحقيقات أجهزة أمن القليوبية، في واقعة مقتل القس مقار سعد راعي كنيسة مارمرقس الرسول في شبرا الخيمة علي يد خادم الكنيسة "كمال ش. ش."، الذي أطلق عليه الرصاص من سلاح ناري كان بحوزته، عن وجود خلافات بين المجني عليه والمتهم بسبب مطالبة المتهم القتيل ومسؤولي الكنيسة، مسبقا، مساعدته في العثور على ابنة له متغيبه منذ عام 2015 ومساعدته في تزويح بناته الأخريات.

وأمر زياد الباسل، وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، بتحريز الكاميرات في محيط موقع الحادث وداخل الكنيسة، لحين تفريغها لبيان ملابسات الحادث.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد بمصرع القس مقار سعد، 65 عاما، راعي الكنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة، اليوم، بسلاح ناري "طبنجة" على يد خادم الكنيسة (كمال ش. ش.- 54 عاما)، مقيم أم بيومي بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، متأثرا بإصابته بطلق ناري بالرأس، وتوفى على إثرها في الحال.

وأدلى المتهم باعترفات تفصيلية أمام رجال الشرطة بقسم ثان، وتضمنت الاعترافات قيامه بشراء السلاح المستخدم في الواقعة "طبنجة" من شخص لا يعرف بياناته، وأخفاها داخل الكنيسة بمخزن الأمتعة بالطابق الخامس، واليوم عقب حدوث مشادة كلامية بينهما أحضره وأطلق الرصاص على المجني عليه أثناء جلوسه داخل حجرته وفر هاربا.

وأضاف المتهم، أن الدافع وراء القتل هو وجود خلافات بينهما لسابقة قيام المجني عليه بالاتفاق معه بمساعدته في زواج نجلته، وإعطائه مبالغ مالية ولم يف بذلك، ومنذ يومان أعطاه 1000 جنيه فقط.

وتابع، أنه اليوم عاود طلب مبلغ مالي آخر من المجني عليه إلا أنه رفض، فحدث بينهما مشادة كلامية قام على إثرها بإطلاق عدة أعيرة نارية صوبه، محدثا إصابته التي أودت بحياته، وسلم نفسه للشرطة بعدها.

تحرر المحضر اللازم وقررت النيابة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.