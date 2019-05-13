تشهد الحلقة 8 من مسلسل حكايتي، لياسمين صبري، استقرار داليدا في العمل كخياكة في أحد ورش التفصيل، ولكنها تفاجأ بوجود بلطجي، يدعى سماحة يسيطر على المنطقة ويحاول التودد إليها وعندما ترفض، يقوم بطردها من عملها، ومن البنسيون الذي تقيم فيه، وذلك وسط جميع الموجودين في البنسيون والمنطقة دون أن يتدخل أحد لمنعه.

وعلي الجانب الآخر في النزلة يطلب سليمان "أحمد بدير"، من ابنه أدهم ضرورة بدء البحث عن داليدا وقتلها، خاصة بعد أن تأكد أن ولد داليدا ليس من قام بتهريبها خارج الخان.

حكايتي من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة ياسمين صبري، وفاء عامر، إدوارد، أحمد صلاح حسنى، أحمد حاتم، أحمد بدير وإنتاج سينرجى.