المفاعلات النووية فى «الضبعة» تدخل مرحلة التنفيذ العام المقبل

أعلن محمود خليل، ممثل هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بدء إنشاء محطة المفاعلات النووية بالضبعة، العام المقبل، لافتاً إلى أن المشروع يسير وفق جدول زمنى متفق عليه مع الجانب الروسى، ولا توجد «أى انحرافات»، بحسب تعبيره.

وقال «خليل»، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة موازنة الهيئات النووية للعام المالى الجديد، إن مراجعة العقود والتصميمات فى المشروعات النووية استغرقت عاماً ونصف العام، فضلاً عن تسليم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية طلباً للحصول على إذن بقبول اختيار موقع الضبعة.

"اقتصادية النواب" تقر تعديلات أحكام قانون الاستثمار

وكانت اللجنة وافقت على مشروع موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للعام المالى الجديد، وقدرت التكاليف بـ6 مليارات و219 مليون جنيه، مقابل 5 مليارات و784 مليون جنيه للعام المالى الحالى 2018/ 2019، كما وافقت على مشروع موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة 2019/ 2020، بقيمة 7 مليارات و132 مليون جنيه.

ووافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على تعديلات أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ومشروع قانون جديد لمكافحة الفساد، كما وافقت من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة خاص بلجنة تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات.

وناقشت لجنة النقل والمواصلات مشروع الموازنة العامة الخاصة بالهيئة القومية للأنفاق، للعام المالى الجديد، وخصصت لها وزارة المالية 10 مليارات جنيه.