احتفل الفنان محمد رمضان، بتصدر مسلسله "زلزال"، الذي يُعرض في شهر رمضان الجاري، محرك البحث "جوجل"، خلال الأسبوع الأول من الشهر الكريم.

ونشر "رمضان"، صورة لنتائج البحث على "جوجل"، وظهر فيها "زلزال" متفوقًا على المسلسلات الأخرى، وعلق قائلًا: "الحمد لله، نتيجة الأسبوع الأول في مصر والسعودية والعراق مبروووك لكل المسلسلات ونجومها وجمهورها، ثقة في الله نجاح".

وتدور أحداث مسلسل في فترة زلزال 1992، عن رجل يشتري منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتي موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذي يلقى فيه الشاري حتفه وينهار المنزل على إثر الزلزال وتبعاته، فيرفض حينها البائع تسليم قطعة الأرض التي كان المنزل يقع عليها لورثة الراحل، ما يخلق صدامًا بينه وبين ابن المتوفى، وعلى الرغم من وجود قصة حب تجمع الأخير بابنة البائع، فإن والد الفتاة يقف عائقا بينهما.