سمير صبري: "أنا بقدم بلاغات ضد حرية الرأي عشان الفوضى والإسفاف"

قال المحامي سمير صبري، إنه يرفع الدعاوى القضائية باسمه الشخصي، ولا يُنصِّب نفسه كمحامي عن الوطن، أو وكيلا عن جموع الشعب المصري، موضحًا أنه لا يتلقى مبالغ نظير رفعه لهذه القضايا، ويكسب فقط "رضا نفسه"، على حد قوله.

وأضاف "صبري"، خلال حواره في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس"، وتقدمه الإعلامية بسمة وهبة، أنه لا يقدم دعاوى قضائية ضد الفنانات فقط، بل ضد حرية الرأي، وكذلك بلاغات ضد الإسفاف، فضلًا عن بلاغات سياسية.

وواصل حديثه: "أيوة.. أنا بقدم بلاغات ضد حرية الرأي، لأن حرية الرأي حاجة تفصل بينها شعرة، ما بين الفوضى وقلة الأدب، فيه ناس تغلط وتقول أنا بقول رأيي، لأ، إنت مش بتقول رأيك، إنت بتقل أدبك، إنت مش بتقدم فن، لا إنت بتقدم إسفاف، وأهانوا المرأة في المسلسلات".