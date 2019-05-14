بدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "لمس أكتاف" للفنان ياسر جلال، الذي يلعب دور "أدهم"، بمواجهة "حمزة" الذي يجسد شخصيته الفنان فتحي عبد الوهاب، مع زوج شقيقته الذي تسبب في محاولة انتحارها بعد اعتدائه عليها.

فخيَّره "حمزة" للطريقة التي يعاقب بها نفسه بسبب ما فعله بشقيقته، وبعد التهديدات التي أطلقها "حمزة"، فاجأه زوج شقيقته بأنه قام بتسجيل كل الأفعال التي ارتكبها هو وشقيقه من تجارة المخدرات، فتراجع "حمزة" عن تهديداته وتركه يرحل.

وفي الوقت ذاته، كان "أدهم" يقابل رجالة "منجي" للحصول على المبلغ للاعتراف بأنه قتل أفراد الكمين، لكنه وجد رجاله يقابلونه بالمسدس للتخلص منه، لتأتي الشرطة ويفر رجالة "منجي" هاربون، بينما يتم القبض على أدهم، حاول الدفاع عن نفسه أمام ضابط الشرطة لكنه لم يصدقه وتم حبسه 4 أيام.

ومسلسل "لمس أكتاف" من بطولة الفنان ياسر جلال، فتحي عبد الوهاب، كارولين خليل، إيمان العاصي، حنان مطاوع، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.