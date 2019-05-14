غادر مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، جثمان الفلسطيني ذكي مبارك، الذي قتل في ظروف غامضة داخل السجون التركية، متوجها إلى مستشفى فلسطين بالقاهرة استعدادا لنقله إلى قطاع غزة للدفن.

حرص ممثل السفارة الفلسطينية بالقاهرة، على التواجد لاستقبال الجثمان الذي وصل على متن رحلة مصر للطيران رقم 736 القادمة من إسطنبول.

كان الفلسطينى ذكى مبارك قد اختفى فى الأراضى التركية مطلع شهر أبريل الماضى، وبعد 17 يوما أعلنت السلطات التركية نبأ اعتقاله فى 22 أبريل الماضى، ونشرت عبر وسائل الإعلام التابعة لأنقرة والدوحة أكاذيب حول شقيقه.

واتهم زكريا مبارك شقيق الفلسطينى الذى قتل داخل سجون تركيا فى ظروف غامضة، النظام التركى باختطاف شقيقه فى الثالث من أبريل الماضى.

وقال إن الضحية، انخدع فى تركيا التى تروج أنها حاضنة للشعب الفلسطينى واحترام حقوق الآخرين، موضحا أن شقيقه توجه لأنقرة للاستثمار والتجارة وليس كما تروج السلطات التركية، والدليل على ذلك دخوله البلاد بشخصه وصفته وجواز سفره دون التخفى.