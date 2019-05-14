قال الدكتور نبيل رشوان الخبير في الشأن الروسي، إنّ الولايات المتحدة الأمريكية فتحت الكثير من الملفات وعجزت عن تسويتها حتى اللحظة، وأضاف: "من دون روسيا ستبقى أمريكا عاجزة عن تسوية هذه الملفات".

وأضاف رشوان خلال مدخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أنّ أهم الملفات التي يجب تسويتها وإغلاقها في الوقت الحالي، إذ تمثل أزمة دولية كبيرة، هو ملف كوريا الشمالية، وملف إيران وخروج الولايات المتحدة من اتفاقية الانتشار النووي، وملف مساعدات فنزويلا.

وزاد الخبير في الشأن الروسي أنّ التصعيد الإيراني والأمريكي لا يبشر بأي خير على الإطلاق، وروسيا يجب أنّ يكون لها دور في نزع فتيل الأزمة الحالية بين إيران وأمريكا، أي أنّه لا غنى عن دور روسي في حل الكثير من الملفات.