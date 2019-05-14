قالت السفيرة هاجر الاستامبولي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّ التطورات المتلاحقة في منطقة الخليج، كانت سببا في تعجيل زيارة مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي إلى بروكسل، لمعرفة موقف الاتحاد الأوربي لما يحدث في منطقة الشرق الأوسط والملف الإيراني، قبل اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وأضافت الاستامبولي خلال لقاء مع قناة "إكسترا نيوز"، أنّ هناك توافق واتفاق على حدود التعامل مع إيران بين الروس وأمريكا، إذ اختلفت مصالح الروس بوجودهم في سوريا، كما أنّ علاقتهم بإسرائيل ستجعلهم متأثرين أكثر من الوجود الإيراني في سوريا، ما يقربهم من الموقف الأمريكي.

وزادت مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنّ هناك الكثير من القضايا العالمية تهم الجانبي الروسي والأمريكي، مثل عملية فنزويلا وما يحدث فيها حاليا.