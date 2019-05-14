أبرز موقع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هجوم النقاد في عدد من الصحف على الدراما المعروضة خلال شهر رمضان، وذلك عبر باب "دبابيس" بالموقع الرسمي للمجلس، حيث وصف بعض النقاد المسلسلات بأنها منفصلة عن الواقع ولا تقدم معلومات ثقافية سواء تاريخية أو دينية، كما انتقد البعض الأموال الطائلة التي أنفقت على الإعلانات في الوقت، الذي يطالب الشعب بالتبرع.

وتضمن التقرير نقد الكاتبة خيرية البشلاوي، عضو لجنة الدراما بالمجلس، للدراما الحالية التي ليس لها علاقة بالواقع، الذي نعيشه، مطالبة بأن يكون للأعمال الدرامية رسالة إنسانية وأن يكون لصناع الدراما إحساس بالمسؤولية وخطة يتم العمل بها، بالإضافة إلى نقد الكاتبة آمال عبد العزيز لظاهرة المسلسلات الكثيرة ذات المدد الطويلة.

وأبرز التقرير مطالبة المؤلف كرم النجار، بدراما حقيقية تسهم في بناء الفكر وتفيد المجتمع، منتقدا أغلب الأعمال الموجودة على الساحة، لأنها لا ترضى لما يتطلبه المجتمع، مؤكدا أن الدراما بدأت تفقد هويتها في الشهر الكريم، فضلا عن نقد الكاتبة عبلة الرويني لضخ الملايين من الأموال فى إنتاج الإعلانات ثم مطالبة المواطن الغلبان بالتبرع بالقليل من الجنيهات، مناشدة توجيه الملايين إلى مشاريع تنموية وخدمية.

بينما انتقد الكاتب محمد الهواري خلو مسلسلات رمضان من القيمة الثقافية، التي كانت تقدمها الدراما الدينية والتاريخية.

وأشار التقرير إلى مطالبة الكاتب السيد البابلي بإغلاق برنامج رامز في الشلال لأنه لا يجوز أن يكون هناك برنامجا مليئا بالشتائم والسباب ويخلو من الاحترام للمشاهدين والضيوف، كما انتقد الكاتب محمد زكي برامج المقالب التى تحتوى على العنف وإهدار القيم الأخلاقية والفبركة المفضوحة، وأخيرا نقد الإعلاميين للحالات المرضية وتصويرهم في إعلانات التبرع لأنه يعد ابتزازا واستغلالا لهذه الحالات ويعد مخالفا لميثاق الشرف الصحفي.