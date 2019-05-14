التقى اليوم، اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، وفد الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمكتبه بالديوان العام، وتم التعريف بهيئة سلامة الغذاء ودورها واختصاصاتها ورؤيتها في التأكد من أمن وسلامة المواطن الغذائي.

وتهدف الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى تحقيق متطلبات سلامة الغذاء، بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان، وتتولى ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك، ويكون لها بوجه خاص وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء وفقا للمعايير الدولية المعمول بها، وبما لايتعارض مع المتطلبات الوطنية، والرقابة على تداول الأغذية، والتحقق من توافر الاشتراطات والمواصفات القياسية الملزمة في جميع عمليات تداول الأغذية، ووضع الشروط والقواعد التى يتم على أساسها منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محليًا، والرقابة على منح هذه الشهادات ومدى مطابقتها للشروط والقواعد، والترخيص والتفتيش والرقابة على تداول الأغذية وعلى العاملين فيها، للتحقق من الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة، والرقابة على الأغذية المستوردة والمحلية ومنع تداول غير الصالح منها للاستهلاك الآدمى ومنع الغش والتدليس.

كما تختص الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بوضع النظم الملزمة التي تضمن سلامة الغذاء ونظام التتبع وتطبيقها على منتجى ومصنعى الأغذية وغيرهم، من ذوى الصلة بتداول الأغذية، ووضع الخطط اللازمة لحصر وحدات الانتاج الغذائي غير المرخص بها، وتنمية الوعى المجتمعى بسلامة الغذاء وإجراء الدراسات والبحوث الخاصة بسلامة الأغذية وجميع البيانات العلمية والفنية ذات الصلة.

من جانبه أكد محافظ المنوفية، على استعداد المحافظة التام، للتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، باعتبارها الرقيب على سلامة وأمن غذاء المواطن، والذى يعد أمن قومى للدولة، بالإضافة الى دورها الهام فى ترويج صادراتنا فهى تعد بمثابة ختم أمان لكل صادراتنا الخارجية كجهة رقابية مشرفة على المنتج الغذائى من بدايته حتى نهايته.