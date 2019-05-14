وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بسرعة الانتهاء من التجهيزات بمستشفى بور فؤاد العام، وفقاً للمواعيد المحددة، مشددة على استلام المبنى وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وبما يليق بالمريض المصري.

جاء ذلك خلال تفقدها، اليوم، أعمال التجهيزات الجارية بمستشفى بور فؤاد العام للوقوف على آخر مستجدات أعمال التطوير ومعدلات الإنجاز، تمهيداً لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد أولى محافظات تطبيق القانون.

واستمعت وزيرة الصحة، خلال جولتها، لشكوى أحد المرضى، ووجهت على الفور بحل شكواه.