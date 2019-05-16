أطلق المطرب "على الحجار" مبادرة لدعم مستشفي أبو الريش تحت شعار "أبو الريش إن شاء الله تعيش" فى إطار الدور الهام للفن فى دعم القضايا الإنسانية والاجتماعية ورسالته السامية فى التخفيف عن المرضى والمحتاجين.

وأوضح "على الحجار" خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامى عمرو الليثى مقدم برنامج "رمضان الخير" المذاع على "نجوم fm"، أنه قام بالصدفة بزيارة إلى مستشفي "أبو الريش" وعلم أن لديهم بعض التحديات والمشاكل ومن اهمها احتياجهم إلى دعاية للمستشفى ودورها ورسالتها وما تقدمه لخدمة المرضى من الأطفال.

وأكد "الحجار"، أنه اثناء زيارته طلب من مدير المستشفي أن يقوم بعمل حفلة للأطفال هناك، وغنى اغنيته يا "أبو الريش"، موضحًا أنه قام بعمل دعوة علي "الفيس بوك" للتبرع لمستشفي "أبو الريش".