تمتاز شوارع مصر، خلال شهر رمضان الكريم بأجواء روحانية تميزها عن غيرها من الدول، وتقدم مطاعم وفنادق عديدة خيم رمضانية يزيّنها الديكور الإسلامي والفوانيس ولها برامج خصيصا للإفطار والسحور.

وتقدم "الوطن" في التقرير التالي برامج أبرز الخيم الرمضانية هذا العام، كالتالي:

خيمة فندق الماسة

يقدم الفندق فطار "بوفيه مفتوح" بسعر 350 جنيها للفرد، والسحور "بوفيه مفتوح" من الساعة 9 مساء حتى 2 صباحا، بسعر 280 جنيها للفرد من السبت للأربعاء، وأيام الخميس والجمعة بسعر 380 جنيها للفرد، نظرا لوجود مطربين وفقرات فنية.

العنوان

شارع عبدالعزيز الشناوي، متفرع من طريق النصر، أمام جامعة الأزهر.

خيمة فندق هيلتون هليوبوليس

تقدم الخيمة وجبة فطار بسعر 415 جنيها للفرد، وسحور بسعر 285 جنيها للفرد من الساعة 10 حتى 1 صباحا، ويوجد باند يوميا.

العنوان

1 شارع الشهيد زكريا متفرع من طريق العروبة، مساكن شيراتون، مصر الجديدة.

خيمة فندق "لو باساج"

تقدم خيمة فندق "لو باساج" وجبة إفطار "بوفيه مفتوح" بسعر 350 جنيها للفرد، ووجبة السحور بسعر 300 جنيه على حمام السباحة بالفندق.

وتقدم الخيمة أيام الخميس والجمعة باند تخت شرقي.

العنوان

طريق المطار القديم، مصر الجديدة.

خيمة فلفلوكة

يقدم مركب فلفوكة فطار وسحور على النيل، "ست منيو"، ويتطلب لحجز المركب عدد لا يقل عن 10 أفراد، وتقدم تخت شرقي، على أن يكون سعر الفرد 650 جنيها للفطار و550 جنيها في السحور.

العنوان

كورنيش النيل بجوار نايل كريستال.

خيمة الفورسيزونز

تقدم خيمة الفورسيزونز وجبة الإفطار "بوفيه مفتوح"، وحلويات ومشروبات رمضانية بسعر 705 جنيهات للفرد من الساعة 6 حتى 8:30 مساء، ويبدأ السحور من الساعة 10 حتى 2 صباحا "اوبن بوفيه" بسعر 365 جنيها، وتقدم الخيمة تخت عربي وأكثر من فرقة غنائية.

العنوان

35 شارع الجيزة، بجوار سفارة فرنسا.

خيمة أفندينا بفندق "رنيسانس كايرو ميراج سيتي"

تقدم الخيمة فطار "بوفيه مفتوح" حتى الساعة 9 مساء بسعر 460 جنيها، والسحور حسب الطلب من 10 مساء حتى 2 صباحا بسعر 340 جنيها للفرد، وتوفر الخيمة تخت شرقي يوميا، ويوم الخميس مطرب أو فرقة غنائية.

العنوان

الطريق الدائري، تقاطع طريق القاهرة السويس، داخل ميراج سيتي.

خيمة فندق "كمبنيسكي رويال مكسيم"

يقدم فندق كمبنسكي وجبة الفطار أوبن بوفيه بسعر 630 جنيها للفرد، ووجبة السحور أوبن بوفيه بسعر 640 جنيها للفرد طوال أيام الأسبوع ويوجد تخت شرقي ودي جي، عدا الجمعة بسعر 770 جنيها، ويوفر الفندق مطرب.

العنوان

الطريق الدائري، التجمع الخامس.

خيمة فوانيس بفندق في سميراميس إنتركونتنتال

تقدم الخيمة سحورا حسب الطلب، من الساعة 10 مساء حتى 2 صباحا، ويوم الخميس والجمعة يشترط الفندق حد أدنى للطلبات 600 جنيه للفرد، ويوجد باند يوميا ومطرب أيام عطلة نهاية الأسبوع.

العنوان

11511 كورنيش النيل، جاردن سيتي.