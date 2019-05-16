أصيب طالب إثر انقلاب سيارته على الطريق الحر بنها شبرا بدائرة قسم قها بسبب السرعة الزائدة، جرى نقل المصاب للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء نبيل عدلي مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بانقلاب سيارة على الطريق الحر باتجاه بنها.

وتبين من الفحص، انقلاب السيارة رقم 5186 ي ط على الطريق الحر بعد محطة الوقود بقها بحولي 5 كيلو ملاكي مما أسفر عن إصابة قائدها ويدعى حسن حسن عبد النبي محمد من الغربية حيث إصيب بإصابة في قدمه اليمنى.

كما تبين من المعاينة وجود تلفيات بالجانب الأيمن وكسر الزجاج الأمامي للسيارة وأن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة من المصاب حيث لم يتمكن من السيطرة على سيارته.