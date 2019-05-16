قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة موظفين بالبنك الأهلي، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، لإدانتهما بطلب وتقاضي رشوة، كما شمل الحكم، تغريم كل متهم 250 ألف جنيه، والعزل من الوظيفة، وإعفاء 3 متهمين من العقاب وهم وسيطان ومقدم رشوة، وذلك بعد اعترافهم أمام النيابة والمحكمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي حسين وبعضوية المستشارين أسامة أبو صافي وعمرو محمد فوزي، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمي.

وكشفت التحقيقات أن المتهمان الأول والثاني الموظفان بأحد البنوك الحكومية وبصفتهما موظفين عموميين طلبا رشوة نظير القيام بعمل من أعمال وظيفتهما، وتقاضيا من المتهم الثالث عن بوساطة الرابعة والخامس، مبلغ 3 مليون جنيه وهي نسبة البنك جهة عملهما في مصنع زيوت بالفيوم.

وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهمين، بعد ورود تحريات تثبت واقعة طلب الرشوة، وتم استصدار إذن من النيابة العامة والقبض عليهم.

وباشرت النيابة التحقيقات مع المتهمين، وأسندت للأول والثاني ارتكاب جرائم طلب وتقاضي رشوة مالية للقيام بعمل من أعمال الوظيفة، وأسندت لباقي المتهمين ارتكاب جرائم تقديم الرشوة والتوسط فيها.