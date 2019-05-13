الديهي: "مذيع الجزيرة حصل على 3 شقق رشوة عشان يغسل سمعة يوسف ندا"

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن أعضاء تنظيم الإخوان تعرضوا للنصب من قبل القيادي الإخواني يوسف ندا، صاحب "بنك التقوى".

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "TEN"، أن الإخواني يوسف ندا ضارَبَ بأموال الإخوان في البورصة، فخسرها كلها، مشيرًا إلى أن "ندا" ادَّعى أن إبراهيم صلاح من مؤسسي البنك.

وأوضح الديهي أن ندا حصل على أموال الإخوان التي جمعتها كتبرعات وزكاة من أموال أعضاءها وضارَبَ بها في البورصة، وخسرها بالكامل.

ولفت إلى أن يوسف ندا أراد حينها أن يغسل سمعته أمام تنظيم الإخوان، فلجأ لمذيع فضائية "الجزيرة" أحمد منصور، مشيرا إلى أن "منصور" عقد لقاءً تلفزيونيا مع يوسف ندا يؤكد فيه أنه خسر أمواله نتيجة تعرضه لمؤامرة من المخابرات الأمريكية.

واستطرد،: "ندا أعطى لمذيع فضائية الجزيرة، 3 شقق في شارع السعادة بمصر الجديدة، نظير لقاء تلفزيوني في برنامج شاهد على العصر، كما كان يقضي إجازته السنوية في فيلا يوسف ندا بسويسرا".